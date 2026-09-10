Muş’ta kayıp genç için arama çalışmaları 11’inci gününde

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'nın bulunması için 83 personel ve 18 araçla yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan ve Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Balkaya, 31 Ağustos günü işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı. Balkaya'dan bir daha haber alamayan ailesinin 2 gün sonra durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara 4 gün önce AFAD ekipleri de dahil oldu. AFAD tarafından Büvetli köyü meydanında oluşturulan kriz merkezi koordinesinde sürdürülen çalışmalarda toplam 83 personel ve 18 araç görev alıyor. Ekipler köy çevresi, İron Sazlığı ve Karasu Nehri kıyısında arama yapıyor.

Arama çalışmalarına Muş, Kars ve Erzincan AFAD ekiplerinin dronlarla desteğinin yanı sıra Gökyazı Jandarma Karakolu ekipleri, Muş ve Bitlis jandarma köpek unsurları ile güvenlik korucuları da katılıyor. Karadan yürütülen çalışmalarda jandarma arama köpekleri kullanılırken, dronlarla da bölgenin havadan taraması gerçekleştiriliyor. Kızılay ekipleri ise arama çalışmalarına katılan ekip ve vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

Oğlu Suat Balkaya'dan 11 gündür haber alamadıklarını söyleyen Aysel Balkaya, "Oğlum tekstilde çalışıyordu, işinde gücündeydi. Kayboldu, kendisinden haber alamıyoruz. Bizi duyuyorsa ve gören varsa bize bir ses versinler. Yetkililerden destek bekliyoruz, çalışmaların artırılmasını istiyoruz" dedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin Balkaya'yı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen yenge Ayten Balkaya ise "Kaynımın oğlu Suat Balkaya 11 gündür kayıp, kendisinden haber alamıyoruz. Gören, bilen varsa Allah rızası için bize haber versin. Jandarmamız burada, AFAD burada, herkes onu arıyor. Devletimiz yanımızda, bize yardımcı oluyor. Annesi, babası ve bütün ailesi olarak perişan bir durumdayız. Yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı