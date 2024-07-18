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Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı

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Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilmeyen 34 BV 4616 plakalı otomobil karşı yönden gelen 06 AL 1933 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisi ile 06 AL 1933 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Mehmet Sait Demirci, Muhammet Hamza Demirci, Nazo Alimogullari ve Cemil Alimogullari yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD, itfaiye ve çevredekilerin desteği ile çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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