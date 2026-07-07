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Muş'ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bilişim Sistemleri, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Muş'ta jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Bilişim Sistemleri, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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