Muş'ta çobanlık yapan 19 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Muş'ta çobanlık yapan 19 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.
Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde yıldırım isabet eden genç çoban yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan Siirt nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Hasan Bayar'a yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu Bayar olay yerinde hayatını kaybetti.
Otopsi işlemleri tamamlanan Bayar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı