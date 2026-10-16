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Muş'ta çobanlık yapan 19 yaşındaki genç, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

Muş'un merkeze bağlı Tabanlı köyünde yıldırım isabet eden genç çoban yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tabanlı köyünde çobanlık yapan Siirt nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Hasan Bayar'a yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu Bayar olay yerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bayar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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