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Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Muş'ta 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs, hakkında kesinleşen 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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