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Muş Hasköy'de toprak kavgasında 4 kişiyi yaralayan şahıs kendini vurup öldü

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Muş Hasköy'de toprak kavgasında 4 kişiyi yaralayan şahıs kendini vurup öldü Haber Videosunu İzle
Muş Hasköy'de toprak kavgasında 4 kişiyi yaralayan şahıs kendini vurup öldü
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Muş Hasköy’de toprak anlaşmazlığında iddiaya göre kardeşinin evine silahla giren şahıs, kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaralayıp kendini vurarak öldü. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan birinin durumu ağır, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine silahla ateş açan şahıs; kardeşi, yengesi ve iki yeğenini yaraladı. Ardından kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

İddiaya göre emekli polis İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı. Kardeşini, yengesini ve iki yeğenini yaralayan İ.B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Olay yerine gelen ekipler, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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