Muş 3. sayfa haberleri | Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39'a yükseldi

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39'a yükseldi

MUŞ Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı 73'üncü haftada 39'a yükseldi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 38 aileye, bir aile daha katıldı. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

2016 yılında İstanbul'a çalışmak için giden oğlu Sinan Öncü'den 6 yıldır haber alamadığı için eyleme yeni katılan baba Mühür Öncü, "Oğlum 18 yaşında İstanbul'a çalışmaya gitti. 6 yıldır oğlumdan haber alamadım. Onun için ilk kez buradaki eyleme katıldım. Buradan oğluma sesleniyorum. Gelsin devletimize teslim olsun. Devletimizin desteği ile çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

HDP önünde eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren baba Şemsettin Özcan da, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Çocuklarımızı alana kadar HDP'nin önünden ayrılmıyoruz. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. PKK'dan, HDP'den zarar gören herkes gelsin burada bize destek versin. Çocukları dönenler için çok seviniyoruz. Çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı istiyoruz" diyen anne Ayten Koçhan ise şöyle konuştu:

"Oğlum siz gelene kadar biz buradayız. Dönün, yolunuz yol değil. Gelin teslim olun. Bizim için değil kızın Hira için gel teslim ol. Kızın Hira'yı getirdik perişan durumda. Ersin, beni duyarsan dön gel teslim ol. Burada sayımız gittikçe artıyor. İnşallah siz gelene kadar buradayız. Eylemimize evlatlarımız için devam ediyoruz."