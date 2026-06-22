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Tekirdağ'da otomobil ve garaj küle döndü

Tekirdağ'da otomobil ve garaj küle döndü
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir garajda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, garajda da maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen otomobil yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bulunduğu garajda da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki Göçmen Konutları'nda bulunan Avşar Apartmanı önündeki bir garajda meydana geldi. Garaj içerisinde park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sararken yoğun duman çevreyi kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında aracın camları ile plastik aksamlarının patladığı görülürken, otomobil adeta demir yığınına döndü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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