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Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un, gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun kapıyı açan Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

MURAT ONGUN'UN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun da yer almıştı. Son olarak, Ongun'un mal varlıklarına el konulmuştu.

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

adami bir sabah ansızın basarlar öyle işte

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