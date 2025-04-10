Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Murat Ağırel ve Timur Soykan'a Tutuklama Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, şantaj iddialarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma, bir televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde tehditle şantaj yapıldığı iddialarına dayanıyor.

Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

İSTANBUL - Murat Ağırel ve Timur Soykan, bazı kişilere 'şantaj' yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılık işlemleri tamamlanan Ağırel ve Soykan, 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.