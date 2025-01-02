Muradiye'de 1 Yılda 498 Bin Kişi Sorgulandı, 71 Kişi Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından 1 yılda yapılan çalışmalarda sorgulanan 498 bin 413 kişiden 71 kişi yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muradiye ilçesinde 2024 yılı içerisinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından icra edilen faaliyetler kapsamında kahraman jandarma ve emniyet teşkilatlarımız; halkımızın huzur ve güvenliği için 1 yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 498 bin 513 şahıs sorgulandı, 71 şahıs yakalandı. 54 bin 192 araç sorgulanırken, sigortasız 56 araç, periyodik muayenesi yaptırılmamış 114 araç, sürücü belgesiz araç kullan 60 kişi olmak üzere toplan 2 bin 885 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde 33 adet silah, 907 gram toz uyuşturucu, 378 uyuşturucu hap, 117 bin 755 gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 22 kayıp şahıs bulundu. Bin 668 düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 289 organizatör tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN