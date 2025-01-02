Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Muradiye'de 1 Yılda 498 Bin Kişi Sorgulandı, 71 Kişi Yakalandı

Muradiye'de 1 Yılda 498 Bin Kişi Sorgulandı, 71 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri, 1 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda 498 bin 413 kişiyi sorgulayarak, 71 şüpheliyi yakaladı. Çeşitli suç unsurlarına karşı alınan önlemler ve yapılan denetimler sırasında, silah, uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından 1 yılda yapılan çalışmalarda sorgulanan 498 bin 413 kişiden 71 kişi yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muradiye ilçesinde 2024 yılı içerisinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından icra edilen faaliyetler kapsamında kahraman jandarma ve emniyet teşkilatlarımız; halkımızın huzur ve güvenliği için 1 yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 498 bin 513 şahıs sorgulandı, 71 şahıs yakalandı. 54 bin 192 araç sorgulanırken, sigortasız 56 araç, periyodik muayenesi yaptırılmamış 114 araç, sürücü belgesiz araç kullan 60 kişi olmak üzere toplan 2 bin 885 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde 33 adet silah, 907 gram toz uyuşturucu, 378 uyuşturucu hap, 117 bin 755 gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 22 kayıp şahıs bulundu. Bin 668 düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 289 organizatör tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

O da Arabistan yolcusu
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

Suriye'de tarihi atama! İlk kadın vali göreve getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti

Son Dakika Haberleri

3 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Boğa, İkizker burcu yorumu! 3 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 3 Ocak İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu 3 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte? 2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak akşam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.