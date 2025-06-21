Munzur Çayı'na Düşen Genç Kız, Kalp Masajıyla Hayata Tutundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen 17 yaşındaki Eylül Y., doktorların çabalarıyla hayata döndü. Olay sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Munzur Çayı'na düşen genç kız, kalp masajıyla hayata tutundu

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ve doktorların yoğun çabasının ardından kalbi yeniden çalıştırılan genç kız, Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği belirtilen 17 yaşındaki Eylül Y. iddialara göre dengesini kaybederek Munzur Çayı'na düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çayda yaptığı aramada genç kız, düştüğü yerden yaklaşık 400 metre aşağıda karşı kıyıda bulundu. Kalp ve solunumu duran genç kız burada yapılan müdahalelere cevap vermeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çabası sonucu genç kızın kalbi yeniden çalıştırıldı.

Genç kız, Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.