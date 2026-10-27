Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi NSU hükümlüsü Zschaepe'nin serbestlik talebini reddetti

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Almanya'da 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi ve hükümlüsü Beate Zschaepe'nin denetimli serbestlik başvurusunun reddedildiği ve en az 2035 yılına kadar cezaevinde kalmaya devam edeceği bildirildi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hükümlüsü Beate Zschaepe hakkında yeni bir karar verildi. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, Kasım 2011'den bu yana cezaevinde hapis cezasını çeken, örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin tutuklu geçirdiği 15 yılın ardından yaptığı denetimli serbestlik başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Beate Zschaepe hakkında Temmuz 2018'de verilen ömür boyu hapis cezasının 24 yılını cezaevinde geçirmesi gerektiğine bu nedenle denetimli serbestlik başvurusunun reddedildiğine hükmetti.

Cinayetlerden önceden haberdar olduğunu itiraf etti

Yüksek Mahkeme kararında, hükümlünün aşırı sağcılıktan kurtulma çabalarının olağanüstü yüksek suçluluk düzeyini dengeleyecek kadar önemli olmadığına ve denetimli serbestlik talebinin bir seçenek olmadığına vurgu yaptı.

Beate Zschaepe de denetimli serbestlik talebiyle yapılan duruşmada NSU cinayetlerinden önceden haberdar olduğunu da itiraf etti.

Mahkeme kararıyla birlikte Beate Zschaepe, en az 2035 yılına kadar hapiste kalmaya devam edecek. Şartlı tahliye talebi reddedilen ve şu anda 51 yaşında olan Beate Zschaepe'nin en erken 60 yaşında cezaevinden çıkabileceği anlamına geliyor.

Hükümlüler, 15 yıl sonra şartlı tahliye talebiyle mahkemeye başvurabiliyor

Alman Ceza Yasası'na göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlüler, 15 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye talebiyle mahkemeye başvurabiliyor. 2011'den bu yana cezaevinde bulunan ve dava sürecinde tutuklu yargılanan Zschaepe, yasal sürenin dolacağı Kasım 2026'da şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecekti.

İlk başvurusu reddedilen Zschaepe, benzer bir talebi iki yılda bir yeniden iletebilecek.

Hamle yaptı boşa çıktı

Beate Zschaepe geçen yıl ağustos ayında aşırı sağcılıktan kurtulma programına başvurmuş ve bu dilekçesi kabul edilmişti. Zschaepe'nin bu hamlesiyle tutuklu olarak geçirdiği 15 yılın dolacağı Kasım 2026'da aşırı sağ düşünceden kurtulduğunu iddia ederek mahkemeden cezasının hafifletilmesini ve denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanmayı hedeflediği avukatı tarafından açıklanmıştı.

NSU Davası

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verilmişti

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı. Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti. Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susann Eminger de bu yılın temmuz ayında 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ise 2019 yılından bu yana Chemnitz Hapishanesinde cezasını çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı