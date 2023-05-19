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Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. "Lanetli ev" olarak anılan villanın yerine 12 katlı apartmanlar yapılacak.

İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyuldu. Türkiye'de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut'un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıktı.

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

12 KATLI APARTMANLAR YAPILACAK

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede "Lanetli Ev" olarak hatırlanan villa dün yıkıldı. Villanın yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacak.

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

"DOĞA KATLİAMI YAŞANIYOR"

Villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir'in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu. Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor" diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Bahçeşehir İstanbul Türkiye 3. Sayfa Haberler

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