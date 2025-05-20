Muhtarın Aracına Saldırı: Tehdit ve Tahrip Olayı

Muhtarın Aracına Saldırı: Tehdit ve Tahrip Olayı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe'nin otomobili kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Aktepe, daha önce kendisini tehdit eden bir kişinin aracına zarar vermiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe'nin otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Aracın camları ve aynası kırılırken, kapısında da hasar oluştu. Aktepe, daha önce tehdit edildiğini ve şüphelinin aynı kişi olabileceğini öne sürdü.

Olay, Vezirçiftliği Mahallesi Ömür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muhtar Bahattin Aktepe'ye ait otomobilin camlarının kırık, aynasının hasarlı ve kapısının da darbe almış olduğunu gören vatandaşlar durumu Aktepe'ye bildirdi. Otomobilinin yanına gelen Aktepe, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayı komşularından duyduğunu anlatan muhtar Bahattin Aktepe, "Sabah beni komşum aradı. 'Aracının camlarını kırmışlar' dedi. Aşağı inip baktım, aracımın iki camı ve aynısı kırıktı, kapısına da vurmuşlar. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Onlar inceleme yaptılar" dedi.

"Aynı şahıs iki kez yolumu kesti"

Daha önce ismini bilmediği bir şahıs tarafından tehdit edildiğini belirten Aktepe, şunları söyledi:

"26 Nisan'da bir boya fabrikasında kötü koku olayı vardı. Bende olay yerine gittiğimde bir şahıs aracımın arkasında beni tehdit etmişti. Daha sonra şahsı polis ekipleri aldı. Dün İzmit'e giderken de plakası ayrı ama aynı şahıs iki kez yolumu kesti. Arabayı park ettim, park ettiğim yeri gördü. Bende kendisinden şüphelendim. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Ben o şahıstan şüpheleniyorum. Onun yaptığını tahmin ediyorum. Kötü koku yayan fabrikalarla çok mücadele ettim. Vatandaştan yana olduğum için herhalde bizi tehdit etmeye kalkıyorlar"

"Polis ekipleri şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi"

Aynı şahsın yakın zamanda gece saatlerinde evinin önünden geçtiğini de anlatan Aktepe, "Şahıs, arabasında 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' sözlerinin geçtiği bir müzik çalıyordu. 5'er dakika arayla 3 kez aracımın arkasına gelmiş ve olay çıkarmıştı. Polis ekipleri şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını, ilaç kullandığını söylediler ama dün de aynı kişi İzmit'e giderken önümü kesti, aracımı park ettim, yerini de gördü. Büyük ihtimalle onun yaptığını düşünüyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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