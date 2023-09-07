Muhtar cinayetinde tanıktan ürperten ifade: "'Kalbine sık' diye bağırdığını duydum"

Isparta'nın Senirkent ilçesinde muhtar Yüksel Ülperen'i öldürdükleri iddiasıyla hakim karşısına çıkan 4 şüphelinin ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkemede ifade veren tanık, "Emine Ö'nün evin iç kısmına doğru 'Kalbine sık, kalbine' diye bağırdığını duydum. Sonrasında markete gittim eve dönerken Bekir Ö.'yü elinde tüfekle gördüm" dedi.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Köyü Muhtarı Yüksel Ülperen aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Bekir Ö. (18) tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde silahla öldürülmüştü. Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Bekir Ö., Bayram Ö., Tevfik Ö. ve diğer tutuklu sanık Hüseyin Ö., SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, azmettirme suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emine Ö., taraf avukatları, Yüksel Ülperen'in eşi Ümmü Ülperen ve kızı Gülşen Ülperen duruşma salonunda hazır bulundu.

"Kalbine sık, kalbine" diye bağırdığını duydum"

Davanın ikinci celsesinde tanık olarak dinlenilen M.Y., sanıklarla herhangi bir akrabalık bağlarının olmadığını, sadece komşu olduklarını belirtti. Olay günü yaşanılanları aktaran tanık, "Ben markete gidiyordum. Onların evinin önünden geçtiğim esnada Emine, Tevfik, Hüseyin ve eşlerini gördüm. Evin ön kısmında bulunan balkon kısmında ayakta duruyorlardı. Emine Ö'nün evin iç kısmına doğru 'Kalbine sık, kalbine' diye bağırdığını duydum. Sonrasında markete gittim eve dönerken Bekir Ö.'yü elinde tüfekle gördüm. Arabanın sağ ön kapı camına doğru sıktığını gördüm. O esnada evin önü çok kalabalıktı 7-8 veya daha fazla kişide olabilir. Ben tüfek sesini duyunca eve kaçtım" dedi.

Evde bulunduğu esnada bir el daha silah sesi duyduğunu söyleyen tanık, "Eve geldiğimde telefonum balkonda şarjdaydı. Yüksel Ülperen'in yeğeni ve aynı zamanda arkadaşım olan H.E.K' yı aradığım esnada 1 el daha silah sesi duydum ve 'dayını vurdular' deyip telefonu kapattım. Sesten dolayı bütün mahalle aşağı indi. Bekir, Tevfik ve Hüseyin Ö'yü gördüm. Bekir Ö'nün elinde ateş ederken gördüğüm tüfek vardı abisi Hüseyin tüfeği onun elinden aldı. Olay yaşandıktan sonra benden motosiklet istediler olmaz veremem dedim sonrasında babam geldi biz eve girdik" dedi.

Mahkemede ifadesine başvurulan bir başka tanık M.C. ise sanıklarla ilgili herhangi bağının olmadığını belirterek, "Olayın yaşandığı benim dükkanıma gelen müşteriler için çay söyledim kahvehaneden, kendi dükkanıma dönerken karşı kahvehanede Hüseyin'i gördüm başından yaralıydı. Hastaneye gitmesi gerektiğini söyledim. Sonrasında dükkanıma geri döndüm. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra silah sesi duydum ve kahvenin önünde Bekir ve Bayram'ı gördüm. Sonrasında Hüseyin'in koluna girip evine kadar götürdüm. Evlerinin önünde bağırış oldu ve Hüseyin'in elinde tabanca vardı. Bekir ve Tevfik'te ayrı ayrı tüfek vardı. Babaları Bayram evin önündeydi anneleri Emine ise telefonla konuşuyordu büyük ihtimalle konuştuğu jandarmaydı. Ben onları sakinleştiremeyeceğimi anlayınca evden ayrıldım. Belirli mesafe uzaklaştıktan sonra yanımdan bir araba kısa süre sonra da silah sesi duydum. Sanıkların evine doğru geri döndüm ve o sırada orada bulunan H.A. ve Bayram Ö. 'Siz ne yaptınız' diye bağırıyordu. Aracın ön kısmında Yüksel Ülperen'i baygın bir şekilde gördüm" şeklinde konuştu.

"Benim evimde saklanıp saklanmayacağını sordular"

Aynı köyde komşu olarak ifadesine başvurulan E.N.Y. ise, "Olay günü evde otururken bağrış sesi duydum ama dışarı çıkmadım. Sonrasında araba sesi duydum ve kısa bir süre sonra bir el tüfek sesi duydum. Aradan fazla zaman geçmeden Bekir Ö., Tevfik Ö. ve Emine Ö'nün kızı Ü.Ö bizim evin önüne geldi. Bekir'in elinde uzun tüfek vardı. Ne oldu? diye sorunca Bekir Ö. bana Yüksel'i Kalbinden vurdum dedi ve sonrasında benim evimde saklanıp saklanmayacağını sordular biz olmaz deyince gittiler" ifadelerine yer verdi.

"Bana Yüksel'i getirme dedi"

Olay günü Yüksel Ülperen'in yanında olan ve ifadelerine yer verilen H.A. ise Yüksel Ülperen'in tutuklu sanıklarla bir probleminin olmadığını dile getirdi. Olay günü yaşanılanları aktaran tanık, "Olay günü Bayram Ö. beni aradı Hüseyin'i dövdüklerini söyledi ve eve gel dedi. Köy meydanına doğru arabamla giderken Yüksel Ülperen ve eşini gördüm. Orada 5-6 dakika konuştuk. Sonra beni yine Bayram Ö. aradı ona geliyoruz dedim. Kiminle geliyorsun? dedi Yüksel'le geliyoruz dedim ve bana Yüksel'i getirme dedi. oraya vardığımızda Bekir, Tevfik ve Hüseyin Ö'de silah ve tüfek vardı. Arabadan inip "Siz ne yapıyorsunuz" diye bağırmaya başladım. O sırada dağılmaya başladılar. Ben arabadan indiğimde kapının önünde kargaşa vardı o yüzden arabadan indim. Bayram Ö'ye neden böyle oluyor diye bağırmaya başladım o sırada 1 el tüfek sesi duydum. Yüksel o gün hiç arabadan inmedi. Yüksel'in yanına gittim sonrasında hastaneye götürdük" dedi.

Yüksel Ülperen'in hastaneye geldiği sırada üzerinde silah olduğunu söyleyen ve mahkemede tanık sıfatıyla dinlenilen H.E.Ş. ise, "Yüksel Ülperen hastaneye geldikten sonra doktorlar müdahale sırasında üzerinde silah olduğunu görmüşler. Silahı alıp bana teslim ettiler. Şarjörü çıkardım, şarjör doluydu. Sonrasında Yüksel Ülperen'in cebinden iki tane daha şarjör çıktı onlarda doluydu. Silah ve şarjörleri emanete aldım sonrasında jandarma ekiplerine teslim ettim" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından tutuklu sanıklara tanık ifadeleri için söz verildi. Tutuklu sanıklar Bayram Ö., Bekir Ö., Hüseyin Ö., tanık M.Y'nin yalan söylediğini belirterek tanıklığını reddetti. Müşteki avukatı adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Emine Ö.'nün azmettirici sıfatı ile tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi sebebi ile mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA