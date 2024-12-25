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Mühimmat Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Naaşları Ailelerine Teslim Edildi

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Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçilerin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilerek memleketleri Balıkesir'e gönderildi.

Otopsileri yapılan işçiler Balıkesir'e gönderildi

BURSA - Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, olayın ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kesin ölüm sebepleri ve kimlik tespitleri yapılan cenazeler, aileleri teslim edildi. Dünden beri adli tıp kurumu önünde bekleyen aileler, naaşları alarak memleketleri Balıkesir'e döndü.

Mühimmat Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Naaşları Ailelerine Teslim Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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