Muğla Valisi, Teknik Arıza Sonrası Acil İniş Yapan Pilotunu Ziyaret Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınından dönerken teknik bir arıza nedeniyle Muğla'nın Yatağan ilçesine acil iniş yapan uçağın pilotunu hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık, "Allah'a şükür pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bir süre hastanemizde müşahede altında tutulacak" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı, saat 19.30 sıralarında meydana gelen teknik arıza nedeniyle Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yaptı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan pilot Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Vali Akbıyık hastanede tedavi gören pilotu ziyaret etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık hastaneye gelerek, pilotu ziyaret etti. Vali Akbıyık, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle Orman Genel Müdürlüğümüze ve pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün 19.30 civarı Denizli Buldan ilçemizdeki orman yangınına müdahaleden dönen uçağımız, teknik bir arıza nedeniyle Yatağan ilçemize zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı. Sert bir iniş yaptı. Allah'a şükür pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bir süre hastanemizde müşahede altında tutulacak. Milletimize çok geçmiş olsun" dedi. - MUĞLA