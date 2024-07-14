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Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu teknede bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında bulunan lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı.

Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var

BÜTÜN EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Kısa sürede tüm tekneyi saran yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada denizin ortasından yükselen dumanı gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

YARALILAR VAR

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi'ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre, yanan gezi teknesinden şu ana kadar 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Yangında 4 yolcu ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Marmaris Muğla 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Banu Boran:

Sürekli yangın .

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