Haberler

Muğla'da jandarma denetimleri: 481 aranan şahıs yakalandı

Muğla'da jandarma denetimleri: 481 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Temmuz ayında il genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 13 bin 197 devriye faaliyeti yürüttü. Kontrollerde 130 bin 992 şahıs ve 9 bin 188 araç denetlendi. Çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 481 şahıs yakalanırken, bunlardan 128'i tutuklandı. Ayrıca JASAT timleri tarafından yürütülen ayrı bir operasyonda 34 aranan şahıs daha yakalanarak 33'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz ayında il genelinde yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında 13 bin 197 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda 130 bin 992 şahıs ile 9 bin 188 araç kontrol edildi.

Denetim ve uygulamalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 481 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 51'inin dolandırıcılık, 19'unun hırsızlık, 17'sinin kaçakçılık, 46'sının uyuşturucu madde suçları, 348'inin ise diğer suçlardan arandığı belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalama kararı bulunan 34 şahıs daha yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet

Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz! Görür görmez koştu

Gazeteci Can Bursalı hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gazeteci Can Bursalı hakkında soruşturma açıldı: Suçlama vahim

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap