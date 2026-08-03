Muğla'da jandarma denetimleri: 481 aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz ayında il genelinde yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında 13 bin 197 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda 130 bin 992 şahıs ile 9 bin 188 araç kontrol edildi.

Denetim ve uygulamalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 481 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 51'inin dolandırıcılık, 19'unun hırsızlık, 17'sinin kaçakçılık, 46'sının uyuşturucu madde suçları, 348'inin ise diğer suçlardan arandığı belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalama kararı bulunan 34 şahıs daha yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı