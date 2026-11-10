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Muğla Datça'da arızalanan lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Muğla Datça'da arızalanan lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına kaçmak isteyenleri taşıyan lastik botun motoru arızalanınca bot sürüklendi. Yardım talebi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla'nı Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına lastik bot ile kaçma girişiminde bulunan ve lastik botun arızalanması sonucu sürüklenen 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki (17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo, 1 Senegal (13'ü Çocuk) 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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