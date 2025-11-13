Haberler

Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay
Güncelleme:
Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağın pilotunun isminin Hasan Bahar olduğu öğrenildi. Şehit pilot Hasan Bahar'ın, ağustos ayında Muğla Yatağan'da yaşanan uçak kazasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

  • Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar şehit oldu.
  • Hasan Bahar, Ağustos ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan yangın söndürme uçağı kazasından yaralı olarak kurtulmuştu.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, Ağustos ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ PİLOTU ŞEHİT OLDU

Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detayPilot Hasan Bahar

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI KURTULMUŞTU

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla'da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
