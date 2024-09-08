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Muğla'daki Orman Yangınına Gece Boyunca Müdahale Edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına gece boyunca müdahale edildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgeyi inceleyerek ekipleri koordine etti. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgeyi inceleyerek ekipleri koordine etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekipleri yerinde koordine etti. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da söndürme çalışmalarıyla ilgili Genel Müdür Karacabey'den bilgi aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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