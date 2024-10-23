Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 11 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer'de uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim 2024 tarihinde Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen 398 gram metamfetamin, 520 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 204 adet extacy hap, 2 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet sigara sarılmış esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet Aselsan el telsizi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek ve 48 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 15 tabanca fişeği ve 97 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet altın sanal para, 6 bin 200 euro, 920 paund, 67.bin 800 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Seydikemer Operasyon Güvenlik Marmaris Politika Fethiye Menteşe 3-sayfa Hukuk

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.