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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptığı operasyonda Fethiye ilçesinde 11 bin 089 adet sentetik ecza ve 5,5 gram esrar ele geçirdi. 4 kişi tutuklandı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan ortak çalışmalarda Fethiye ilçesinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 4 şüpheli şahıs, 11 bin 089 adet sentetik ecza ve 5,5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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