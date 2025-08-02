Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 197 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muğla il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerine ağır darbe indirildi.

İl genelinde düzenlenen 129 ayrı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ile suç unsurları ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda, 24 gram skunk maddesi, 179 gram metamfetamin, 764 gram kokain, 2 kilo 535 gram esrar, 162 adet sentetik ecza, 7 adet extasy, 20 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu suçlarında kullanıldığı değerlendirilen 5 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL, 3 bin 100 Dolar ve bin 750 Euro'ya da el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 50 şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak", 52 şahsa "Yasadışı Kenevir Ekim", 120 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak", 1 şahsa "Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırmak" suçlarından işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA