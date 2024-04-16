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Muğla'da Türkmenistan uyruklu genç odasında ölü bulundu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türkmenistan uyruklu genç, odasında ölü bulundu.

Olay, Menteşe ilçesi Kurşunlu çıkmazındaki bir apart odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir işletmede çalışan Türkmenistan uyruklu Nurullah Shukurova'ya ulaşamayan iş arkadaşları, durumu apart yönetimine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapı açılırken, Shukurova'nın hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Shukurova'nın epilepsi hastası olduğu ileri sürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkmenistan Epilepsi Muğla Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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