Muğla'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Kutlandı

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde şehitler için mevlüt okutuldu.

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Menteşe ilçesi Kuşunlu camiinde mevlüt okutuldu. Mevlütte ebediyete intikal eden bütün şehitler adına dua edildi.

Mevlüt programına Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube Müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA