Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Sıkışan Sürücü Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın uçuruma yuvarlandığı bildirildi. Köylüler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı, AFAD ekipleri ise sağlık ekiplerine teslim etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan ve köylüler tarafından kurtarılan bir kişi E Afad ekipleri tarafından taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 48 DA 433 plakalı araç ile Denizova Mahallesinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası uçuruma yuvarlandı. Araç çam ağacına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücü köylüler tarafından sıkıştığı bölgeden kurtarıldı. Arazinin sarp olması nedeniyle AFAD ekiplerinden destek istendi. Araçta bulunan iki kişi kazada hafif yaralanırken, yaralanan vatandaşlar 112 ambulansına AFAD ekipleri tarafından taşındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
