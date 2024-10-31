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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu tarihi eser kaçakçılığına karışan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve kazı alanlarında ele geçirilen eserler arasında Roma Dönemi'ne ait sikke ve heykeller yer alıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda adli makamlara çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üç farklı yerde kazı faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. 5 şüpheli şahıs tarihi eser kazı alanında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tespiti yapılan 7 şüphelinin ikametlerinde ve kazı alanlarında yapılan çalışmalarda Roma Dönemi ve muhtelif dönemlere ait tarihi eser niteliğinde; 5 adet sikke, heykel, 9 adet obje, 6 adet tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 adet alan tarama aleti, dedektör ve aksesuarı ve yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, elektrikli Hilti, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 adet tüfek, 2 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Kaçak Kazı şüphelisi 7 şüpheli mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Dalaman Roma Suç

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