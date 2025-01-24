Muğla'da Riskli Yapı Tahliyesi: Kiracılar Şokta

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir apartman için riskli yapı tespiti nedeniyle tahliye kararı uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen bina için acil yıkım kararı alındığı öğrenildi. Ancak iddiaya göre bina sahibi, bu kararı kiracılarına bildirmeyerek daireleri kiralamaya devam etti. Öğle saatlerinde polis ve zabıta ekiplerinin tahliye için binaya gelmesiyle durum ortaya çıkarken, apartman sakinleri, tahliye kararı karşısında büyük bir şok yaşadı.

Mağduriyet yaşadıklarını ifade eden kiracı Nazmiye Altmışkan, "Bugün saat 11.00 sularında çöp atmaya indiğimde kapının önünde polis ve zabıta ekiplerini gördüm. Bize buranın boşaltılması gerektiğini, binanın yıkım kararı olduğunu söylediler. Ekim ayında ev sahibine tebligat gönderilmiş ancak biz kiracılar olarak bu durumdan haberdar edilmedik. Kasım ayında resmi kira sözleşmesiyle buraya taşındık. Şu anda mağduruz. Polis ekipleri binanın hemen boşaltılması gerektiğini ve bize 2-3 gün içinde eşyalarımızı çıkarabileceğimizi söyledi. Ancak bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Çocuklarımızla ortada kaldık. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Apartman sakinleri ev sahibinin bu davranışı nedeniyle zor durumda kaldıklarını iddia ederek yetkililerden destek talep etti. - MUĞLA