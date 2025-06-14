Muğla'da Radar Aracının Üzerine Ağaç Devrildi

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Muğla Ula İlçesi Gökova'da bir radar aracının üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken aracın maddi hasar gördüğü belirtildi. Kaza, yoldan geçen araçların kameraları tarafından kaydedildi.

Radar aracının üzerine ağaç devrildi

MUĞLA - Muğla'da görev yapmakta olan bir radar aracının üzerine ağaç devrildi. İlginç kazada yaralanan olmazken, radar aracında maddi hasar oluştu.

İlginç olay Muğla Ula İlçesi Gökova'da meydana geldi. Aşıklar yolu olarak bilinen Gökova Okaliptüs Ağaçları bölgesinde görev yapmakta olan radar aracının üzerine bir anda ağaç devrildi. Yoldan geçen ve kural ihlali yapan radar aracının uğradığı talihsiz kazayı bu defa yoldan geçen araçların kameraları kaydetti. İlginç kazada can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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