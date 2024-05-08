Muğla'da Ormanlık Alanda Uyuşturucu Saklayan 2 Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklayan 2 şahıs, takip sonucu yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 şahsın satışını yaptığı uyuşturucu maddeyi ormanlık alana sakladığını belirledi. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüpheli şahıslar, Torba Mahallesi'nde ormana zulaladıkları 40 gram metamfetamin ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA