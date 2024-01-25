Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında 3 motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 3 motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlk kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerindeki adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BU 810 plakalı motosiklet ile kavşaktan çıkan 48 U 3210 plakalı kamyonet ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İkinci kaza ise Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 48 NG 051 plakalı otomobil, üçgen parka geldiği esnada Lozan Caddesi'nden İnönü Caddesine dönüş yaparken O.B. idaresindeki 48 AB 268 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Üçüncü kaza da Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan A.N. idaresindeki 48 AIZ 500 plakalı otomobil, Doktor Mete Ersoy Caddesi'nden önüne çıkan İ.Ç.T. idaresindeki 09 V 0939 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Her üç kazada da savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazaları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA