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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 120 Litre Etil Alkol ve Patlayıcılar Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 120 Litre Etil Alkol ve Patlayıcılar Ele Geçirildi
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Üç şüpheliye adli işlem yapıldı ve iki şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 120 litre etil alkol, 3 adet el dedektörü, 2 adet patlayıcı düzenek (dinamit), 2 adet hilti, jeneratör ve akü, çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi.

3 şüpheli şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan, 2 şüpheli şahsa ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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