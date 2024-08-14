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Muğla'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen cinayette, katil zanlısının aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikletten indirip silahla vurduğu iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün gece meydana gelen cinayette ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikleti ile bıraktıktan sonra silahla vurduğu iddia edildi.

Olay, dün gece Ortaca Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan Furkan Y. ile Mutlu Kılıç akşam ilçe merkezinde bir mekanda beraber alkol aldı. İkili, Furkan Y.'nin kullandığı motosiklet ile mekandan ayrıldı. Furkan Y. Beşköprü Mahallesi'ne geldi ve Mutlu Kılıç'ı motorundan indirdikten sonra yanında bulunan tabanca Kılıç'ın göğsüne ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Mutlu Kılıç kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Mutlu Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Furkan Y. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin, kısa sürede Furkan Y.'nin yerini tespit ettiği ve ardından gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Ortaca 3.Sayfa Güncel Haberler

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