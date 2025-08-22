Muğla'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Olayı

Muğla Menteşe'de, evlilik vaadiyle 2.5 milyon TL dolandırılan kadının şikayeti üzerine O.A. adlı erkek tutuklandı. Kadın, sosyal medyadan tanıştığı O.A.'dan sürekli para alarak tüm birikimini kaybetti.

Ülke genelinde sık sık karşılaşılan erkeklerin evlilik vaadiyle dolandırılması olayının farklı versiyonu Muğla'da yaşandı. Muğla Menteşe'de yaşayan bir kadın kendisine evlilik sözü veren bir erkeğe değişik zamanlarda toplam 2.5 milyon TL parasını kaptırdı. Kadındaki para bitince ortadan kaybolan O.A. adlı erkek şahıs, kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.A. (32) evlilik vaadiyle bir kadını dolandırmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Merkez Menteşe ilçe merkezinde yaşayan D.C. isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı 32 yaşındaki O.A. isimli erkekle görüşmeye başladı. O.A. isimli erkek şahıs, D.C.'yi sevdiğini ve kendisi ile evleneceğini belirterek kadından belli aralıklarla sürekli para almaya başladı. O.A.'nın kendisi ile evleneceğine inanan D.C. tüm birikimine gönlünü kaptırdığı adama kaptırdı. Para bitince O.A.'nın ortadan kaybolup telefonlara da cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark eden D.C. adlı polise giderek evlilik kararı aldıkları adamdan şikayetçi oldu. Kadının teslim ettiği para gönderi dekontlarından yola çıkan polis ekipleri O.Y. yakalayarak gözaltına aldı. Muğla'da mahkemeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürekli kadınların erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı Muğla'da bu defa bir erkeğin aynı yöntemle kadını dolandırması günün konusu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
