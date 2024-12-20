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Eşini öldüren adam duruşmasına bir hafta kala cezaevinde intihar etti

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Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren Muhittin Kıvrak, duruşmasına bir hafta kala tutuklu olduğu cezaevinin tuvaletinde intihar etti.

Muğla'da 26 Ağustos'ta Senem Kıvrak (40), mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığı eşi Muhittin Kıvrak (43) ile bir araya geldi.

EŞİNİ BIÇAKLA KATLETTİ

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Muhittin Kıvrak, Senem Kıvrak'ı başına sert bir cisimle vurup bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından ormanlık alana kadar Muhittin Kıvrak, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece "Eşe kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Eşini öldüren adam duruşmasına bir hafta kala cezaevinde intihar etti

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yargılandığı cinayet davasının duruşması 27 Aralık'ta görülecek olan zanlı Muhittin Kıvrak sabah saatlerinde tutuklu olduğu cezaevi tuvaletinde ölü bulundu. Kıvrak'ın intihar ettiği öğrenilirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Eşini öldüren adam duruşmasına bir hafta kala cezaevinde intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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