Muğla'da 9 günlük Bayram mesaisinde 37 bin araç kontrol edildi

Muğla'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu zirveye ulaşırken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollarda 24 saat esasıyla denetim yaptı. Bayram tatili boyunca yürütülen sıkı denetimlerde 37 binden fazla araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Alınan tüm önlemlere rağmen meydana gelen kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Muğla genelinde güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kontrol noktalarını artıran trafik ekipleri, tatil süresince adeta kuş uçurtmadı. 9 günlük süreçte ortaya çıkan denetim bilançosu şöyle gerçekleşti: "Kontrol Edilen Araç Sayısı: 37 bin 770, İşlem Yapılan Sürücü/Araç Sayısı: 6 bin 633, Toplam Kesilen Ceza Miktarı: 57 milyon 089 bin 193 TL"

Ekipler, özellikle hız sınırı ihlali, emniyet kemeri takmama, hatalı sollama ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kazalara doğrudan davetiye çıkaran kural ihlallerine göz açtırmadı.

Muğla'da trafiğin ve kazaların en büyük unsurlarından biri olan motosikletler de denetimlerden kaçamadı. Kask kullanımı ve tescil durumları üzerine yoğunlaşan ekipler, 6 bin 133 motosikleti durdurarak kontrol etti. Yapılan incelemelerde eksikleri ve kural ihlalleri tespit edilen bin 685 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin tüm uyarılarına, broşür dağıtımlarına ve radar denetimlerine rağmen kurallara uymayan ya da dikkatsizlik sonucu yoldan çıkan sürücüler nedeniyle kazalar yaşandı. Bayram süresince 127 yaralamalı trafik kazasında toplam yaralı sayısı 196 olurken, 1 kişi ise hayatını kaybetti, 123 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

İl genelinde meydana gelen yaralamalı kazaların büyük bir kısmını yine motosikletler oluşturdu. İstatistiklere göre, bayram tatili süresince tam 84 yaralanmalı motosiklet kazası kayıtlara geçti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bayram tatilinin sona ermesine rağmen denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesine uymaları ve direksiyon başında dikkatlerini dağıtacak hareketlerden uzak durmaları konusunda bir kez daha hayati uyarılarda bulundu. - MUĞLA

