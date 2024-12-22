Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı ambulans helikopter kalkış esnasında eğitim araştırma hastanemizin dördüncü katına çarparak düşüyor. İçinde bulunan 2 pilot, bir hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen Muğla Valisi İdris Akbıyık incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 10.06 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallemizde bulunan eğitim araştırma hastanemizin pistinden kalkan Sağlık Bakanlığımıza bağlı Ambulans helikopter kalkış esnasında eğitim araştırma hastanemizin dördüncü katına çarparak düşüyor. İçinde bulunan 2 pilot, bir hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz olay yerine intikal ediyorlar. Ama maalesef 4 personelimiz vefat ediyor. Vefat eden doktorumuza pilotlarımıza ve personelimize Alllah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Ayrıca ilk bilgilere göre buradan Antalya'ya havalanmak için kalkıyor. Ama olay daha taze araştırıyoruz, hastane içinde ise herhangi bir sıkıntılı durum yok" dedi. - MUĞLA