Muğla'da 5.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Olumsuz Bir Durum Yok

Muğla Valiliği 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi. - MUĞLA