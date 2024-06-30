Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Fethiye İlçe Jandarma Karakolu personeli tarafından 18 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA