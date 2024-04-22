Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında yaşananlar tüm Türkiye'yi bir kez daha şaşkına çevirdi. 29 yaşındaki kadın 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı. Canlı yayına katılan kadın iddiaların doğru olduğunu itiraf etti.

"BEN BU KÖTÜLÜĞÜ DÜŞMANLARIMDAN BİLE GÖRMEZDİM"

Mağdur Koca Umut, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Olanlara inanamadığını belirten koca, "Ben bu kötülüğü düşmanlarımdan bile görmezdim. Benim ilk evliliğimden olan Mustafa Yitik ile 9 yıllık eşim Tuğçe Akpençe birlikte kaçtılar. Bunlar bu tezgahı 1 yıl önceden kurmaya başlamışlar. Beni hapse attırıp istedikleri gibi at koşturmak istediler. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. Boşanırsak kozmetik dükkanı açarız kadın desteklerinden faydalanırız dedi.

"BİRBİRLERİNE AŞIK OLDUKLARINI İTİRAF ETTİLER"

Biz sadece kağıt üzerinde boşandık. Buna herkes şahit Lüleburgaz'da. Böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için de küçük kızın velayeti anneye verildi. Sonra kendi ağzıyla 10 aydır birlikte olduklarını, birbirlerine aşık olduklarını itiraf ettiler. Çok acı bir durum. Düşünme kapasitemi yitirdim. Ya bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim karım benim torunumu mu doğuracak?" dedi.

YAŞADIĞI ÇARESİZLİK SONRASI SOLUĞU PROGRAMDA ALDI

Bir yandan ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu diğer yandan 9 yıllık eşi ve ondan olan 8 yaşındaki kız çocuğu olan Ümit Yitik 2 Nisan'dan beri yaşadığı çaresizliğin ardından Müge Anlı'nın programına katıldı.

İTİRAFIYLA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ardından Tuğçe Akpençe, canlı yayına katıldı ve Türkiye'nin kanını donduran olayı canlı yayında itiraf etti. Akpençe yaşananlar için, "Söz konusu durum doğrudur" dedi. Mağdur eski eş Umut ise duydukları karşısında bir kez daha inanamadı.

"EVET BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Müge Anlı, Tuğçe Akpençe'ye tepki göstererek, "Ama siz o eve girerken o çocuğun annesi olmak için eve girdiniz" dedi. Akpençe ise Anlı'ya, "Müge Hanım onun için söyleyecek bir şey yok. Evet böyle bir şey oldu. 8-9 ay önce birlikteliğimiz başladı bizim" karşılığını verdi.