Üye Girişi
Haberler

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 yıl önce Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir Müge Anlı canlı yayınında babasının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Annesinin sevgilisi tarafından babasının boğularak öldürüldüğü itiraf eden Naime Karademir canlı yayında gözaltına alındı.

Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

"BABAMI BOĞMAYA ÇALIŞIRKEN..."

Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir canlı yayında herkesi şoke eden itiraflarda bulundu. Karademir, babasının ölümünden annesinin sevgilisini sorumlu tuttuğunu belirterek "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın, çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım, bunu kabul etmedim. Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve teravih namazı için evden çıkarken o sırada annemin sevgilisi Şehmus içeri girdi. Şapka, gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra babam bayılmış. Şehmus babamın öldüğünden emin olmak için onu üçlü priz kablosu ile boğmuş" şeklinde bir açıklamada bulundu.

YAYINDAKİ SÖZLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Kan donduran açıklamaların ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Müge Anlı Müge Anlı Cinayet Kurban

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor

Fenerbahçe'den tarihi rest
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });