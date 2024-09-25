Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

"BABAMI BOĞMAYA ÇALIŞIRKEN..."

Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir canlı yayında herkesi şoke eden itiraflarda bulundu. Karademir, babasının ölümünden annesinin sevgilisini sorumlu tuttuğunu belirterek "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın, çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım, bunu kabul etmedim. Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve teravih namazı için evden çıkarken o sırada annemin sevgilisi Şehmus içeri girdi. Şapka, gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra babam bayılmış. Şehmus babamın öldüğünden emin olmak için onu üçlü priz kablosu ile boğmuş" şeklinde bir açıklamada bulundu.

YAYINDAKİ SÖZLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Kan donduran açıklamaların ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.