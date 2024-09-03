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Müge Anlı'da cinayet itirafı: Üfürükçü kocamı içirdiği suyla öldürdü

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Dün ilk bölümüyle yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşinin ölümüyle ilgili çıkan Sebile Yörük isimli kadın, eşinin Mustafa isimli üfürükçünün evlerine gelerek hazırladığı suyu içirip öldürdüğünü itiraf etti. Gözyaşları içinde her şeyi anlatan kadın "Bu suyu kocan içince ölecek ve aramızdan çekilecek. İkimiz evleneceğiz" dedi.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet itirafı geldi. Eşi Mehmet Yörük'ün cinayetiyle ilgili canlı yayına çıkan Sebile Yörük, eşinin yıllardır evlerine gelen üfürükçü tarafında su içilerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Canlı yayında aylardır evlerine gelerek kendilerine şifalı olduğunu iddia ettiği suları içirdiğini ve kendisinin çıplak resimlerini sakladığını söyleyen Sebile Yörük, eşinin de hoca tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Çıplak fotoğrafları olduğu için korktuğundan bu zamana kadar sustuğunu söyleyen kadın, cinayeti itiraf ederek şunları söyledi: "Mustafa o gün bizim eve gelerek su getirdi. 'Bu suyu kocan içince ölecek ve aramızdan çekilecek. İkimiz evleneceğiz' dedi ama ben kocamı seviyorum o benim 25 yıllık eşim dedim. O benim çocuklarımın babası ben nasıl bu suyu ona içireyim dedim. Nasıl kötülük yapayım? Beni çıplak resimlerimle tehdit ederek 'Ailene bunları gösteririm' dedi. 'Herkes seni kötü bilir ve senden vazgeçer' diyordu. Eşim o gün kalktığında gayet iyiydi kahvaltısını hazırlamıştı. Sonra evimize devamlı olarak gelerek Mustafa yine geldi. Beni 6 aydır çıplak resimlerimden dolayı tehdit ediyordu. Devamlı bana 'Engel kalkacak, biz evleneceğiz' diyordu. Daha önce bana su içirdiğinde de değişik şeyler oluyordu.O gün de öğlen elinde pet şişeyle geldi. Bana devamlı evleneceğimizi söylüyordu. Eşim suyu içer içmez yere yığıldı. Dili dolaştı, kendini kaybetti. Mustafa bana ailesine haber de verdirtmedi ben öldüğünü bir gün sonra söyledim. Eşim yere yığılınca akşam da Mustafa da ambulansı çağırdı. Bana 'Eşin iyileşemez' dedi. Suya ne koyduğunu bilmiyorum. Adamı görünce nefret ediyorum öldüresim geliyor. Eşim öldükten sonra herkese benimle imam nikahını kıydığını söyledi ama öyle bir şey olmadı küçük çocuğuma kötü davrandığı için beni onu evden kovdum."

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Televizyon Müge Anlı Cinayet 3-sayfa Hukuk Yaşam

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