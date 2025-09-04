Haberler

Mudurnu'da Trafik Denetimleri Sürüyor

Mudurnu'da Trafik Denetimleri Sürüyor
Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma trafik timleri, Mudurnu-Nallıhan kara yolu üzerinde sürücüler için denetimlerini artırdı. Ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılan denetimlerde, sürücülere emniyet kemeri takma ve trafik kurallarına uyma uyarıları yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma trafik timleri, Mudurnu- Nallıhan kara yolu üzerinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalar sürüyor. Ekipler, Mudurnu-Nallıhan kara yolu üzerinde durdurdukları araçlarda sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı, hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri hatırlatıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için yol kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BOLU

