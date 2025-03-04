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Mudurnu'da Öğrenci Darbedildi, Öğretmene İşlem Başlatıldı

Mudurnu'da Öğrenci Darbedildi, Öğretmene İşlem Başlatıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda, 7. sınıf öğrencisi B.Ş.'nin sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile şikayetçi oldu ve öğretmene 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile şikayetçi olurken, "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. (12), sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.

B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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