Haberler

Bolu'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Samanlar yola saçıldı, 2 yaralı

Bolu'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Samanlar yola saçıldı, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Saman yüklü kamyon devrildi, yola saçılan balyalar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen saman yüklü kamyondaki balyalar yola saçıldı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Koğucak köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı yönünden Mudurnu istikametine giden E.E. yönetimindeki 11 TD 182 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 06 BCC 21 plakalı saman yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle saman yüklü kamyon devrildi, diğer kamyon ise yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kazada saman yüklü kamyonda yolcu olarak bulunan R.Y. ile diğer kamyonun sürücüsü E.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan saman balyaları nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonun ve saman balyalarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı

Hiç gitmediği yerden tutanak geldi! Hayatının şokunu yaşadı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor