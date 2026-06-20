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Bolu'da park edilen araçlardan ambulans sokağa giremedi: Sağlık ekipleri hastaya yürümek zorunda kaldı

Bolu'da park edilen araçlardan ambulans sokağa giremedi: Sağlık ekipleri hastaya yürümek zorunda kaldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rahatsızlanan yaşlı bir hasta için gelen ambulans, bilinçsizce park edilen araçlar yüzünden sokağa giremedi. Sağlık ekipleri hastaya yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rahatsızlanan yaşlı bir hasta için olay yerine sevk edilen ambulans, park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Sağlık ekipleri hastaya yürüyerek ulaşırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi Bayramlar Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir vatandaş için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, sokağa giriş yapmak istediklerinde bilinçsizce park edilen araç engeliyle karşılaştı. Sokak üzerine ve yol kenarlarına park edilen otomobiller nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Vakit kaybetmek istemeyen sağlık personeli, ambulansı bırakarak yaşlı hastanın bulunduğu eve yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı. Ekiplerin hastaya müdahalesi devam ederken, ambulansın geçişini engelleyen manzara çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Hatalı parklara isyan eden bir vatandaş, durumu eleştirerek, "Sokaklar araç dolu, hasta var ambulans geçemiyor. Bu durum Mudurnu'ya hiç yakışmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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