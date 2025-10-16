Mudanya'da Üst Üste Yangın Çıkaran Madde Bağımlısı Vatandaşı İsyan Ettirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı evin bodrum katında 3 gün üst üste yangın çıkaran F.K. apartman sakinlerini ve çevredeki esnafı isyan ettirdi.

İddiaya göre, cezaevinden çıktıktan sonra babası tarafından evden kovulan F.K., Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katına yerleşti. Yaklaşık iki buçuk yıldır burada yaşayan şahıs üç gün içinde art arda yangın çıkardı. F.K.'nın son çıkardığı yangında yaşanan patlamada apartmanın su ve elektrik tesisatları yanarken eve bitişik bir kasap dükkanının soğutucularına ait 100 bin liralık kompresörleri zarar gördü.

Mağdur olan esnaflar ve apartman sakinleri yetkililere seslendi.

İlk gün apartmanın bodrum katıyla bağlantılı kapıyı, ikinci gün kapıcı dairesini yakan şahıs, üçüncü gün ise büyük bir yangına neden oldu. Şiddetli bir patlamayla büyüyen alevler apartmanın yanı sıra bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Patlamanın etkisiyle binadaki su boruları eridi, duvarlarda ve tesisatta ciddi hasar meydana geldi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Apartman sakini, Gökçin Ödül yaşananları şöyle anlattı, "Bu apartman sakinlerinden biriyim. Bu bodrum katta iki buçuk yıldır madde bağımlısı biri yaşıyor ve biz tedirgin olup buraya hiç giriş yapamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sürekli arka arkaya yangınlar meydana geldi. İlk önce A blok apartmanımızın bodrum katıyla bağlantılı olan kapıyı yakıyor. Salı günü kapıcı dairesini yakıyor ve üçüncü günde en büyük yangını çıkardı, patlama meydana geldi. Çok şiddetli bir patlamaydı ve maddi açıdan büyük zarara uğradık. Bu kişiye ait bir pitbull köpek mevcut, hiçbir veteriner belgesi yok. Yangından sonra veteriner çağırdık ama kapalı alan olduğu için müdahale edemedi. Olaydan sonra şahıs köpeği alarak kaçtı.

Yangında iş yerleri de zarar gördü. Aynı binada esnaflık yapan Hakan Erdoğan, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Bu binada iş yerimiz var. Bu şahıs madde bağımlısı, cebindeki bıçağıyla ve pitbull cinsi köpeğiyle sürekli insanları tehdit ediyor. Sadece bizim 100 bin liralık bir zararımız var. Apartmanın toplam zararı ne kadar bilmiyorum. Burada ondan başka kalan yok, ondan başka kim yapmış olabilir ki? Dün gece babam karakola gidip şikayetçi oldu. Bugün yakalanmış, ifade vermiş ama serbest bırakılmış. Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Dün korkunç bir patlama oldu. Kendisi köpeğini çok seviyor diyorlar ama bu kadar seviyorsa köpeği dumanların arasında bırakmazdı. Biz elimizden geldiğince hayvana yardımcı olmaya çalıştık."

Olayla ilgili apartman sakinlerinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, vatandaşlar "Artık evimize giremiyoruz, her an yeniden yakabilir" diyerek endişelerini dile getirdi. - BURSA